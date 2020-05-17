Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki bebek öldü

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö.'nün kullandığı 19 AAN 025 plakalı hafif ticari araç ile Emre E.'nin (24) kullandığı 06 BTP 128 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobilden yola fırlayan Emre E., araçta yolcu olarak bulunan eşi Kader E. (19) ve annesi Ayşe E. (43) ağır, diğer sürücü ise hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emre, Kader ve Ayşe E.'nin durumlarının ağır olduğu, 7 aylık hamile olan Kader E.'nin ise karnındaki bebeğinin kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.