Çorum'da ürün rekoltesinde artışı bekleniyor

2018-2019 hububat sezonu hakkında açıklamalarda bulunan İl müdürü Orhan Sarı, geçtiğimiz yıl Çorum'da 208 bin hektar alanda buğday ekim alanı bulunduğunu ve bu alandan 515 bin ton ürün elde edildiğini açıkladı.

2019 yılında yaklaşık 285 bin hektar alanda hububat ekiminin bulunduğunu ve bu alandan dekara yaklaşık 50-60 kilogram verim artışı beklediklerini dile getiren Sarı, “Rekolte beklentisinde yağışların etkisi büyük olsa da, yapılan eğitim çalışmaları ve etkin bir şekilde yürütülen süne kımıl mücadelesi çalışmalarının da katkısı bulunmaktadır. Verim kadar kalitede önemli bunun için buğdayda zarar yapan süne ve kımıl zararlıları, pas ve yaprak lekesi hastalıklarıyla mücadele konularında üreticilerimizin bilinçlenmesine önem gösteriyoruz. Buğdayda kaliteyi yükselterek, buğday üretiminde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bu yıl ürün taban fiyatlarının hasat döneminden önce açıklanmış olması, verilen fiyatın tatmin edici olması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır” dedi.

Sarı, sektörde tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek tarımsal üretimde söz sahibi olan bir Çorum hedeflediklerini sözlerine ekledi.