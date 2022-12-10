Çorum'da ustasını tıraş ederken kurşunların hedefi oldu

Çorum'da tıraş yaptığı esnada silahlı saldırıya uğrayan berber çırağı yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Paşa 4. Sokak'ta bulunan bir berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A.(16) ustasını tıraş ettiği sırada işyerine giren kimliği belirsiz şahıs tarafından pompalı tüfek ile vurularak yaralandı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mücahit A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan silahla yaralama olayını gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.