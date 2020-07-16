Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; Ankara'dan Çorum istikametine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Çorum şehirlerarası otobüs terminalinde 1 şahıs yakalanarak, daha sonra özel araçla Çorum'a geldiği öğrenilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda 2 bin 9 adet adet uyuşturucu hap (sentetik ecza) ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi haklarında düzenlenen adli evrak ile Adliye'ye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan üçü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.