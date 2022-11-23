İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


Jandarma KOM ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalarda kente yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kimliği belirlenen şüpheli şehirlerarası otobüs terminaline geldiğinde operasyon düzenlendi. Şüpheliye ait kolide yapılan aramada 280 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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