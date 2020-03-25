Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 151,30 gr Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 3 adet ekstazi hap, 34 adet sentetik eczası, 1 gram esrar, 8 gram Hint keneviri tohumu ve suçtan elde edilen 665 lira para ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan birisi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilirken, 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.