Çorum'da vektörel mücadelede yoğun mesai

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörel mücadele kapsamında Ocak ayı itibariyle saha da tespit çalışmalarına başladı. Bu kapsam da 206 karasinek ve 30 sivrisinek üreme alanları tespit çalışması yapıldı. Tespiti yapılan alanlarda larva mücadelesi gerçekleştirildi.

Şehrimizin daha yaşanılabilir hala getirmek için çalışmalar yürütüyoruz diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehir merkezinde Haziran ayı itibariyle uçkun mücadele kapsamında 2 ulv aracı haftalık program dahilinde 15 Mahalle, 337 Cadde, 2 bin 376 Sokakta ve 2 elektrikli bisiklet ile şehir merkezinde bulunan çöp konteynırlarına ekiplerimiz tarafından vektörle mücadele çalışması yapılmaktır. Ramazan bayramında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için gerekli önemleri aldık ve bir sıkıntı olmadan çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Belediye Başkanı Aşgın, "Belediyemiz haftanın 7 günü şehrimizde bulunan tüm cadde ve sokaklarımızın tamamında program dahilinde vektörel mücadele çalışması yapılmaktadır. Ayrıca kene ile ilgili olarak şehir merkezimizdeki mücadele de gerekli önlemler kapsamında çalışmalar titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın piknik alanlarında veya parklarda kene gördüklerinde haftanın 7 günü bizlere ulaşarak şikayetlerini bildirebilirler. Ekiplerimiz anında yerinde inceleme yaparak tespit edilen tür hakkında gerekli mücadele yöntemlerini gerçekleştirmektedirler. Bazı sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde kene görüldüğüne dair paylaşımların yapıldığı Sıklık Tabiat Parkında ekiplerimiz gerekli mücadele çalışmaları yapmıştır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmalarıdır. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek kişiler tarafından böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürmeleri veya elbiselerine emdirerek kullanmaları, kenelerin bir kaç saat vücuda yaklaşmalarını engellemektedir. Diğer yandan, kenelerin bulunabileceği yerlerde veya piknik alanlarında, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolonlar çoraplarının içine sokulmalı, kapalı ayakkabılar giyilmelidir ve açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir. Kene yapışması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir" şeklinde.

Vektörle mücadele konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, “Halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadelemizde vatandaşlarımızdan evsel atıklarını açık halde boş alanlara atmak yerine poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynırlara atmalarını ve çöp konteynırlarının kapaklarını kapalı tutmalarını istiyoruz. Vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları belirli bir takvim dahilinde devam edecek" ifadelerini kullandı.