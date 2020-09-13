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Çorum'da yangın: 1 ölü

Çorum’da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katında Murat Şengöz'e (31) ait dairede yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangına uykuda yakalanan Şengöz dumandan etkilenirken, vücudunda da yanıklar oluştu. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan Şengöz'ün eşinin 2 çocuğunu alarak dışarı çıktığı öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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