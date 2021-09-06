Çorum'da yangın: 2 ev, 1 samanlık yandı

Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeşinler Mahallesi'nde Dursun Düvenci'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye Oğuzlar, İskilip ve Amasya'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında Mehmet ve Dursun Düvenci'ye ait 2 ev ile 1 samanlık yandı. Yangın sırasında bir evde yaşanan tüp patlaması büyük paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.