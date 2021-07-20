Çorum'da yangın: 3 ev ve 1 ahır kül oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 1 samanlık, traktör ve römork yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadık Gökçe'ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler Edip Uludoğan'a ait eve ve başka bir eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Bayat Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler evlerde bulunan eşyaları yanmaması için dışarı çıkardı.

Patlama anı kamerada

Vatandaşlar ve ekipler yangına müdahale ettiği sırada yanan evlerden birisinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında yangına müdahale eden vatandaşlar ve ekipler büyük korku yaşadı. Kamera tarafından kaydedilen görüntülerde paniğe kapılan vatandaşların kaçtığı görüldü. Patlamanın ardından etrafa saçılan kıvılcımlar yangın bölgesinin yan tarafındaki tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alındı. Köydeki yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında Sadık Gökçe'ye ait 2 ev ve Edip Uludoğan'a ait 1 ev, 1 samanlık, traktör ve römork yandı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.