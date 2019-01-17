Çorum'da yangın

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen köpek için seferber olan itfaiye ekiplerinin çabası zehirlenen köpeği hayata döndürmeye yetmedi.

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi Askerlik Şubesi karşısında bulunan bir binanın ikinci katında çıkan yangın, çevrede panik ve endişeye neden oldu.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda askerlik şubesi karşısında bulunan 4 katlı bir binanın 2. katından dumanları yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyeve 112'ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdehale etti. Yoğun dumanla kaplanan apartmana giren itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede ikamet eden bir vatandaşı dışarı çıkarttılar. Dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde bulunan 112 ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edildi.

'İtfaiye ekipleri köpek için seferber oldu'

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken yanan dairenin bir üst katında dumandan etkilenmiş bir köpek olduğunu farkettiler. Yerde hareketsiz yatan köpeği kucağına alarak binadan çıkartan itfaiye eri kalp masajı yaparak dumandan etkilenen köpeği hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan kalp masajına tepki vermeyen köpek İtfaiye aracına alınarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken telef olan köpeğin yangının başladığı daireden çıkartılan vatandaşa ait olduğu öğrenildi.