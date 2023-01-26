Çorum'da yeni güreş eğitim merkezinin temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla inşa edilecek merkez, Türkiye'nin en önemli güreş eğitim merkezlerinden biri olacak.

Çorum Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, inşaat çalışmalarına başlanan tam donanımlı Güreş Eğitim Merkezi inşaatını ziyaret etti. Aşgın, ilk beton dökümü esnasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de benzeri olmayan bir güreş eğitim merkezini Çorum'a kazandıracaklarının altını çizen Başkan Aşgın, "Bu proje, Çorum Belediyesi'nin kendi bünyesinde hizmet satın alarak ürettiği çok özel bir proje. Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Projenin yapımı, takibi her şeyi Çorum Belediyesi'ne ait. Finansal kısmı ise yüzde 100 oranında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

Projenin yıl sonu itibarıyla tamamlanıp, güreş camiasının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Aşgın, "Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye yüzyılında Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezini güreşçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. 66 yatak kapasiteli, içerisinde birçok farklı alanın ve sosyal alanlarında olduğu muazzam bir eseri daha Çorum'a kazandırmış olacağız. Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.