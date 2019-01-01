İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da yeni yılın ilk bebeği "Asel" oldu

Çorum’da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.

Çorum'da dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine Asel ismi verildi.


Asel bebeğin ilk ziyaretçidi Vali Mustafa Çiftçi oldu. Vali Çiftçi, 2018 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Erol Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin saat 00.01'de dünyaya gelen bebeğe Asel adı verildi. Vali Çiftçi, Abdal tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Çiftçi, bebeğe çeyrek altın hediye etti. Ziyarette İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hazır bulundu.


Baba Mesut Abdal, ikinci kez babalık sevincini yaşadığını belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.