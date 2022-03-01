İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Çorum Valiliği, yarın akşam saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı ve don olayı beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



Çorum'un il genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilik soğuk hava ve yoğun kar yağışıyla ilgili olarak üretici, sürücü ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, kent genelinde 20 cm'nin üzerinde yoğun kar yağışı beklendiği ifade edilerek, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının ilimizde de yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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