Çorum'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Çorum'da bir kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysi T. idaresindeki 06 SD 997 plakalı ve Hasan İ. idaresindeki 19 FD 982 plakalı otomobiller ile Naci Ç. idaresindeki plakası alınamayan kamyon Ceritbeli mevkiinde çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekipleri ve Jandarma'yı arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra, araçlarda bulunan bir yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.