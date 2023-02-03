Çorum'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. yönetimindeki 55 SG 696 plakalı otomobil ile Abdulkadir Şenol yönetimindeki 34 G 5019 plakalı otomobil, Menderes Karaman yönetimindeki UU 225 HH plakalı çekiciyi sollamak istedikleri sırada, Terminal kavşağında çarpıştı. Kaza esnasında savrulan otomobillerden birisi yolun karşısına geçmek isteyen Meral A.'ya (59) çarptı. Savrulan otomobillerden birisi de refüje çıkarken diğer otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.