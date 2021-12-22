Çorum'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hurdaya dönen bir araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, Sungurlu Kırıkkale karayolu Kızılyarma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 66 ABP 215 plakalı tır bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören sürücü tırı yol kenarında durdurmak istediği sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Servet T. yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil, tıra arkadan çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobile ise yine aynı istikamette seyir halinde olan Şahin D. yönetimindeki 59 UY 117 plakalı otomobil çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarmak için seferber oldular

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet A.'yı uzun uğraşlar neticesinde kurtardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, önce Sungurlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası Sungurlu-Kırıkkale karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.