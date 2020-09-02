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Çorum'daki cinayete 1 tutuklama

Çorum’da bir işyerinin önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da bir işyerinin önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı cinayetle ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İddialara göre, Adliye Sarayının karşısındaki bir iş yerinin önünde mahkemeye çıkarılan yakınlarını bekleyen İsmail K. (22) ile yanında bulunan Adem K.'nın (24) ara sokaklardan yanlarına gelen Ahmet C.E. ve Okan K., tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu İsmail K. ve Adem K. ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, 20 günlük evli olduğu öğrenilen Adem K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.



Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı


Olayın ardından kaçan zanlılardan Ahmet C.E. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Diğer cinayet zanlısı Okan K. ise polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Emniyet Müdürlüğünde yapacak işlemlerin ardında yarın Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.

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