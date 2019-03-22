Çorum'daki otizmli çocuklara aileleriyle birlikte kamp fırsatı

Dr. Faruk Yamaner, Çorum'daki otizmli çocuklara yönelik yaz ve kış kampları düzenleneceğini belirterek, otizmli çocukların kamp süresince aileleriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen ve otizmli çocukların aileleriyle bir araya gelen Prof. Dr. Faruk Yamaner, projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun üniversite ziyaretinde engellilere yönelik projelerimiz hakkında bilgi verdilerini dile getiren Yamaner, bakan Kasapoğlu'nun otizmli çocuklarla ilgili projelere destek vereceğini ifade ettiğini dile getirdi. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte Hitit Üniversitesi ve Gençlik Spor bakanlığı arasında bir protokol imzalanacak.

Otizmli çocukların yaz ve kış mevsimlerinde kampa götürüleceğini anlatan Prof. Dr. Yamaner, “Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden aileleriyle birlikte ücretsiz yararlanacaklar. Bu ay sonunda kış kampı gerçekleştirilecek. Kamp merkezleri ise otizmli bireylerimizin daha rahat edebileceği ve ulaşımının kolay sağlanacağı yerler olacak. Yaz kampları ise deniz ve yaylada olabilir. Buna bakanlık karar verecek.

Ayrıca Çorum Belediye Başkanımız Zeki Gül üniversitemizin bir projesine destek olmuştu. Yarım kalan bir hareket eğitimi intikaya uğramıştı. Onu tekrar başlatıyoruz. Bu çocuklarımızın en iyi şekli tedavi eğitiminden geçiyor. Bilimsel olarak bunu ispatladık” dedi.

Dünya Engelliler Kongresi'nin Çorum'da yapmayı planladıklarını kaydeden Yamaner, “Bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunduk. Her şey engelliler için sloganıyla yola çıktık. Engelli bireylerimizi kaderlerine terk etmeyeceğiz. Engelleri hep beraber paylaşarak onların önündeki engelleri kaldırmak hep beraber el ele vereceğiz. Engelli olsun, olmasın Çorum gençliğine Hitit Üniversitesi'nin tüm spor tesislerini açarak alanında uzman akademisyenlerimizle topluma kazandırmak ve sağlıklı yaşamı gerçekleştireceğiz. Engellilerle ilgili projelere destek veren tek üniversiteyiz” ifadelerini kullandı.