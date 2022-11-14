Çorum'daki rehine krizi sona erdi

Çorum'da dini nikahlı eşini rehin alan şahıs, polis ekiplerinin yaklaşık 18 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. isimli şahıs, konuşmak için gittiği dini nikahlı eşi M.K.'nın evinde eşi, iki çocuğu, baldızı ve kayınvalidesini tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik tedbiri alırken sokağı trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin yaptığı müzakereler sonucu Mustafa Y. bir süre sonra çocukları, baldızı ve kaynanasını serbest bıraktı.

Yaklaşık 18 saat süren ikna çalışmalarının ardından Mustafa Y., silahını polise teslim ederek evden çıktı.

'Zanlının rehin alma eylemi ilk değil'

Öte yandan, Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., o olayda da çocuklarını göremediğini iddia etmişti.