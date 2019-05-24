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Çorum'daki şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Çorum’da aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti.

Çorum'da aniden başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazileri ve caddeler adeta beyaz örtüyle kaplandı.



Çorum'da dolu ve şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına neden oldu. Aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar dükkan önlerine, camilere, otobüs duraklarına sığındı. Hem kent merkezinde hem de kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini de vurdu. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazileri ve caddeler adeta beyaz örtüyle kaplandı.

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