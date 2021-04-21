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Çorum'daki tarihi sokak çeşmeler restore ediliyor

Çorum Belediyesi, şehrin değişik yerlerinde bulunan tarihi sokak çeşmelerini ihya etmek için çalışmalara başladı.

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında eskiden olduğu gibi tarihi sokak çeşmelerinin suyu yeniden akacak.


Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmalarına yüklenici firma tarafından başlandı. Çorum'un turizmine katkı sağlayacak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Kültür Yolu Projesinin önemli ayağından biri olan tarihi sokak çeşmelerinin sularını yeniden akıtmak için çalışmalarımızı başlattık. 7 tarihi çeşmemizin çatı örtülerini yenileyerek, yüzeylerdeki eksikleri aslına uygun olarak tamamlayacağız. Alt kısımlarındaki taş yüzeyleri kumlama yöntemi ile temizleyip üst yüzey kısımları aslına uygun şekilde sıvamasını yapacağız. Tarihi çeşmelerimizden Temmuz ayı içerisinde sular akmaya başlayacak” dedi.

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