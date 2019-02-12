Çorum'daki trafik kazası

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Kırankışla Köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yaşar Yılmaz (24) yönetimindeki 05 LP 064 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücü Yaşar Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan Zübeyde Yılmaz (43) otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmayı başardı.

Kazadan ağır yaralanan 2 kişi Sungurlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralı da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.