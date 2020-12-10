Çorum'daki trafik kazası

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Sungurlu'da inşaat boyacılığı işiyle uğraşan Tuncay Öztemel yönetimindeki 06 DU 1640 otomobil, Sadık S. (28) yönetimindeki 60 BA 328 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücü Tuncay Öztemel olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada ağır yaralanan yine boyacı ustası Hüseyin Tunç (32)'de kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.