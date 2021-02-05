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Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Çorum’un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet dijital terazi, çok miktarda uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 4 adet kesici alet, 3 adet dolu kartuş, 1 adet jop ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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