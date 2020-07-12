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Çorum'daki yangın korkuttu

Çorum’da merkeze bağlı Eskice köyünde boş evde çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da merkeze bağlı Eskice köyünde boş evde çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, daha önce muhtar odası olarak da kullanılan binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Çorum ve Düvenci Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol atına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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