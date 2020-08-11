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Çorum'daki yangında ölü sayısı 3'e çıktı

Çorum’un Bayat ilçesinde alevlere teslim olan iki evdeki yangında ölü sayısı 3’e çıkarken, içeride bulunan 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.

Çorum'un Bayat ilçesinde alevlere teslim olan iki evdeki yangında ölü sayısı 3'e çıkarken, içeride bulunan 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.


Yangın, Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu esnada alevler yan eve de sıçrarken vatandaşlar çıkan yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hemen çalışmalara başladı. İçeride olan ve dumandan etkilenen Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin evden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kontrol altına alınan yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif İçuz'un da arama çalışmaları sürüyor.

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