Çorum'dan ihracat rekoru

Çorum'da 2018 yılında 346 milyon 520 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 172 milyon 500 bin dolar ihracat ile gerçekleşen Çorum yıl ihracatçı iller sıralamasında 33 sırada yer alırken ihracat oranlarında yaşanan artışla yeni bir rekor kırdı.

TİM verilerine göre Ocak ayında 22 milyon 134 bin, Şubat ayında 17 milyon 959 bin, Mart ayında 37 milyon 797 bin, Nisan ayında 30 milyon 41 bin, Mayıs ayında 43 milyon 745 bin, Haziran ayında 41 milyon 558 bin, Temmuz ayında ise 31 milyon 803 bin, Ağustos ayında 40 milyon 170 bin dolar, Eylül ayında 23 milyon 52 bin dolar, Ekim ayında 20 milyon 804 bin dolar, Kasım ayında ise 15 milyon 839 bin dolar ve yılın son ayında 21 milyon 6140 bin dolar olmak üzere Çorum'dan 2018 yılında 346 milyon 520 bin dolarlık ihracat yapıldı.

İhracat rakamlarına bakıldığında en az Kasım ayında ihracat yapılırken, en fazla ise Mayıs ayında ihracat yapıldığı görüldü.

Yıllara göre ihracat rakamlarına bakıldığında Çorum'dan, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2004 yılında 36 milyon dolar, 2005 yılında 60 milyon dolar, 2006 yılında 65 milyon dolar, 2007 yılında 88 milyon dolar, 2008 yılında 108 milyon dolar, 2009 yılında 101 milyon dolar, 2010 yılında 105 milyon dolar, 2011 yılında 140 milyon dolar, 2012 yılında 142 milyon dolar, 2013 yılında ise 165 milyon dolar, 2014 yılında ise 196 milyon olarak, 2015 yılında 181 milyon 288 bin dolar, 2016 yılında 145 milyon 155 bin dolar, 2017 yılında ise 172 milyon 500 dolarlık ihracat gerçekleşti.