Çorum'dan Şubat ayında 39 milyon 754 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Ocak ayında 35 milyon 712 bin dolarlık ihracat yapılan kentte, Şubat ayında bu rakam kısmi olarak artarak 39 milyon 754 bin dolara yükseldi. İhracat rakamlarına bakıldığında 2022 yılı Ocak-Şubat ayları ihracatında düşüş yaşandığı görüldü.

Otomotiv 2,6 milyar dolarla Şubat ayında en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Kimya 2,3 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon ise 1,6 milyar dolarla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kilogram birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 1,69 dolara yükseldi.