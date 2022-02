Çorumgaz Genel Müdürü Kahraman'dan doğal gaz açıklaması

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, bir basın toplantısı düzenleyerek enerji ve doğal gaz sektöründe yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin son günlerde doğal gaz faturalarıyla gündeme geldiğini hatırlatan Kahraman, “Aralık ayında kullandığımız doğal gaz, Ocak ayının fiyatıyla faturalandırıldı denildi. Türkiye'deki tüm illerde bu tür şikayetler oldu. Bunlarla ilgili gelen tüm müracaatları değerlendiriyoruz. Fiyat düzenlemesi ilk defa yapılan bir işlem değil. Her ay fiyatla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Bazen fiyatlar düşebiliyor, bazen yükselebiliyor. Tüm faturaları tanzim ederken ağırlıklı ortalamaya göre faturayı düzenliyoruz. Ortalama birim fiyat her müşteri için değişiklik gösteriyor. 20 yıldır bu hizmeti veriyoruz. Hiçbir şekilde Kasım ayında kesilen faturanın Ocak ayında fiyatlandırılması söz konusu değil. Bugüne kadar doğal gaz fiyatlarında konut fiyatları ile küçük iş yeri fiyatları hiç değişmedi. 1 Ocak 2022 yılına kadar fiyatların hepsi aynıydı. 1 Ocak'tan sonra iş yerlerini ticari faaliyetten dolayı farklı fiyat uygulanması için karar alındı. Burada bizde elimizdeki birim fiyatlarını konut ve küçük iş yerleri diye ayrı ayrı fiyatlandırdık. Bununla ilgili 421 bin 15 kaydı kontrol ettik. Biz sadece şikayet olan faturayı değil sisteminin tamamını kontrol ediyoruz. Bölgemizde toplam 259 müşterimizin faturasında 3-5 liralık farklar tespit edildi. Bunlar bu ay faturaların hepsine yansıtıldı. Bütün faturalara yansıyacak gibi bir algı oluştu. Bu hoş bir algı değil. Çorum'da hatalı fatura sayısı 69 tane” dedi.

Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli konularının başında enerji geldiğini kaydeden Kasılm Kahraman, “Türkiye enerji kaynaklarında dışa bağımlı. Yerli kaynaklarla enerji üretimimiz çok kısıtlı. Şuanda elektriğin yüzde 27,4'ü doğal gazdan üretiliyor. Çok yakın bir sürece kadar elektrik üretiminde sadece belli başlı termik santralleri ve Hidroelektrik Santrallerimizle yüzde 20 seviyesinde yerel kaynaklarımız varken bugünde yüzde 55 seviyesinde yerel kaynaklara ulaştık. Elektrik üretimi her zaman Türkiye'de problem oldu. Gelişmiş ülkelere baktığımızda Amerika'da, Avrupa'da problem oluşmaz. Doğal gazdan elektrik üretilmesi, termik santrallerin olması, Hidroelektrik Santrallerinin olması geliş ülkelerde problem olmamış. Ama Türkiye bu sürekli sorun olmuş. Elektrik üreteceği Nükleer santraller uzun yıllar tartışmalara konu oldu. Belli bir noktaya geldik. Nükleer santral yapım işlemleri devam ediyor. En kısa zamanda Nükleer Santralde ülkemizde enerji kaynağı olarak yerini alacak. Nükleer santrale karşı bir çok çevre ve lobiler var. Ancak dünyaya baktığımızda her yerde nükleer santral var ancak Türkiye'de yok. Doğal gazdan elektrik üretimi ile ilgili çok fazla problem oluşmadı ama hep pahalı üretim şekli olduğu için gündeme geldi. Geriye dönüp baktığımızda 2000'li yıllara kadar her zaman bir elektrik kesintisi söz konusu oldu. Her gün saatlerce elektrikler kesildi. Sanayide üretim durdu. Mevcut santrallerin yetersizliği nedeniyle sanayi sektörünün tamamı her gün elektriklerini kesmek zorunda kaldı. Bunları yaşarken doğal gaz imdadımıza yetişti. Doğal gaz çevrim santralleriyle enerji kesintisi ortadan kalktı. Elektriği kullanmaya başladık. Hidroelektrik santrallerde ülkemize baktığımızda ülkemizde yüzde 27,1 üretimle söz sahibi. Bununla ilgili söylenmeyen kalmadı. Bazı çevreler Hidroelektrik Santralleri yapımını baltalamak için her şeyi yaptılar. Çevre en önemli faktörlerden bir tanesi. Asla ihmal edilemez. Ama her şeye çevreci olarak baktığımızda bir yere varılması mümkün değil. Çevreyi ihmal etmeden teknolojinin gereklerini yaşamak zorundayız. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız ancak elektrik ihtiyacını da karşılamak zorundayız. Türkiye'deki enerji ile ilgili en önemli konuların başında elektrik geliyor” ifadelerini kullandı.

Doğal gaz ve elektrik fiyatları hakkında da açıklama da bulunan Kahraman, “Kış şartlarında doğal gazda gelen, cebimizi yakan fiyatlar insanları rahatsız edecek durumda. İnsanları zor durumda bırakan durumlar. İnsanlar bazen faturalarını paylaşıyorlar. Fiyatlar yüksek bu fiyatlarla ilgili genel duruma baktığımız zaman sadece 2021 yılını esas aldım. BOTAŞ yurt dışından yaklaşık 10 kaynaktan doğal gaz temin ediyor. 2021 yılı başında birim fiyatları 170 dolar seviyesindeydi. Bu miktar Mart 2021'de 179, Nisan 2021'de 208 dolarlar seviyesine çıktı. Burada dünyadaki doğal gaz kaynakları ile ilgili ciddi manada sıkıntılar yaşanmaya başladı. Üretim arz kaynakları üretilen doğal gazın satışıyla ilgili ciddi problemler oluşmaya başladı. 2020 yılında bizimde toptan doğal gaz yapan bir şirketimiz vardı. Yurt dışından gelen gazların yurt içinde dağıtılmasıyla ilgili bizde önemli miktarda gaz dağıtımını gerçekleştirmiş olduk. 2017 yılından başlayan fiyatlarla Amerika'nın kaya gazını Avrupa piyasasına süresiyle doğal gaz piyasasında ciddi manada dengesizlikler söz konusu oldu. Amerika çok düşük fiyatlarla piyasaya kaya gazı verdi. Kaya gazını İngiltere'den sonra en çok alan ülke Türkiye oldu. Amerika'nın vermiş olduğu gazı Türkiye önemli miktarda aldı. Bunları depoladı. Burada iş ticari olmaktan çıkıyor ekonomik bir güç ve ekonomik bir savaş halini alıyor.

Rusya'dan giden gaz nedeniyle enerji kullanan Balkan ülkelerini Amerika kendi yanına çekilmek için kaya gazına endeskli yeni şebekeler dizayn edilmesi için yoğun faaliyetler gösterdi. Bizde doğal gaz toptan satıcısı olarak 2020 yılında belli miktarda doğal gaz tedarik ettik. 2021 yılında Ocak ayında doğal gaz fiyatlarında değişiklikler oldu. Mayıs ve Haziran ayından sonra doğal gaz piyasasında yeterli doğal gaz temin edilmeyeceği Avrupa'daki doğal gaz fiyatları Aralık ayında bin 297 dolara kadar çıktı. Bin metreküp doğal gaz bin 297 dolar. Bizim uzun süreli sözleşmelerle almış olduğumuz gazın şuan ki fiyatı 307 dolar. 307 dolara BOTAŞ bu gazı yurt dışından temin edebiliyor. Ama bu gaz yetmediği zaman alternatif şartlarla alınan temin edilen gazın fiyatı Ocak ayında 690 dolar iken şuanda bu fiyat ortalama 670 fiyat seviyesinde. Boru gazıyla almış olduğumuz sözleşmeli doğal gaz fiyatının yaklaşık 3 katı üzerinde ülkeye doğal gaz girdisi var” şeklinde konuştu.

Doğal gaz kesintileri ile ilgili de bilgilendirme yapan Kahraman; “Geçtiğimiz ayın son günlerinde özellikle sanayi sektörünün gaz kullanımının önemli bir bölümünü kestik. Yüzde 60'ını kullanabilirsiniz normal kapasitenizin yüzde 40'ını kullanmayacaksınız. Kullanırsanız bunlarla ilgili gazınızı kesersiniz diye yazı gönderdik. Baktığınız zaman İran'dan ülkeye giren gaz miktarı teknik problemlerden dolayı olmayınca bunun karşılığı ülkeye giren gaz miktarı yetmiyor, basınçlar düşüyor burada konutların hiçbir şekilde gaz kesintisinden etkilenmemesi için öncelikli olarak doğal gazlı elektrik santralleri devre dışı bırakıldı. Sanayi sektöründe de gaz kullanımı azaltıldı. Geçtiğimiz hafta yüzde 40 olan kesinti yüzde 20'ye düşürüldü. Bugün itibariyle de bugün itibarı ile de tamamen kalktı. Normal şartlara geri dönüş oldu. Konut doğal gaz kullanıcılarının doğal gaz zamlarından etkilenmemesi için BOTAŞ, Enerji Bakanlığı ciddi manada sübvansiyon üstlendi. 2017 yılından beri devam ediyordu. 2004 yılında Çorum'a ilk gazı verdiğimizde 26 kuruştu bugün 2 lira 24 kuruş. O gün dolar 1,49 bugün 13,5 TL. Konutlardaki doğal gaz fiyatlarında artış olmaması için ciddi manada gayret var” ifadelerini kullandı.

Karadenizde bulunan doğal gazın 2023 yılında ülkemizde bulunan entegre sisteme verilmesi planlandığını hatırlatan Kahraman, “Hem doğal gaz fiyatlarında yerli kaynağın kullanılıyor olması hem de yurt dışında pazarlık ederken elimizin güçlü olması için bize çok önemli avantaj kazandırmış olacak. Yurt dışında dolar, ekonomi hepsi birbirini takip ediyor. Baktığımız zaman asgari üzere gelen zamlar hepsi vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları bir parça giderebilmek için. Yine doğal gazda kademeli tarifeye geçme konusunda çalışma var. Bir algı oluşturmak sadece bir muhalefet yönden bakmak açısından bakmak tepki oluşturmak açısından bakmak adil değil. İnsanların kullanacağı gaz miktarını kullanabileceği fiyatlar üzerinden hesaplanması için hassas bir çalışma yapılıyor. Bu şartlar içerisinde doğal gaz ucuzlayacak gibi gözükmüyor. Dolar fiyatlarına baktığınız zaman. Hidrojen kullanımı ile ilgi AR-Ge çalışmamız var. Bu çalışma Avrupa'da ki sayılı çalışmalar arasında gösterildi. Hidrojen karıştırılarak doğal gaz kullanımı ile ilgili bir çalışmamız var”dedi.