Çorumgaz'dan 6 kişinin zehirlendiği olayla ilgili açıklama

Çorum'da biri doktor aynı aileden 5 kişinin zehirlendiği olayla ilgili Çorumgaz tarafından yapılan açıklamada, "Teknik ekip tarafından yapılan incelemede LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketimizin onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına bağlandığı tespit edildi" denildi.

Çorumgaz tarafından yapılan incelemede olayın yaşandığı dairede daha önce LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketin onayı olmaksızın doğalgaz tesisatına bağlandığı, şofbenin bacasının “Te” parçası kullanılarak aspiratör bacasına bağlandığı açıklandı. Olayın şirket çağrı merkezine saat 03.29'da polis tarafından bildirildiğini, saat 03.36'da ekiplerin olay yerine intikal ederek gerekli önlemlerin alındığının belirtildiği açıklamada, tesisatta yapılan incelemede herhangi bir doğalgaz kaçağının bulunmadığı, şofbenden sızan atık baca gazının ortama yayılması sonucu olayın meydana geldiği savunuldu.

Zehirlenme vakasının meydana geldi apartmanın ısınma sisteminin merkezinin sistem olarak projelendirildiği, zehirlenmenin yaşandığı dairenin ise sadece ocakta gaz kullanmak için projelendirildiğinin belirlendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Olayın yaşandığı dairede, daha önce LPG ile kullanılmış olan şofbenin şirketimizin onayı olmaksızın doğal gaz tesisatına bağlandığı, şofbenin bacasının ‘Te' parçası kullanılarak aspiratör bacasına bağlandığı, doğal gaz kaçaklarına karşı en önemli emniyet unsuru olan menfezin streç naylonla kapatılarak içeriye temiz hava girişinin önlendiği görülmüştür. Hiçbir kural gözetilmeden, hiçbir emniyet ölçüsü dikkate alınmadan, hatta mevcut menfez de kapatılarak tesisata bağlanan bu cihazın çalıştırılması sonucunda kaçınılmaz vaka yaşanmıştır.”

Olayın yaşanmasındaki hatalara da değinilen açıklamada, “Çorumgaz'ın onayı olmaksızın gazlı tesisata müdahale edilmiştir. Bu müdahale sırasında bir yangın, patlama yaşanmamış olması ayrı bir şanstır. Hiçbir vasfı olmayan yetkisiz kişilere iş yaptırılarak tehlikeye davetiye çıkarılmıştır. Doğal gaz tesisatlarının sertifikalı firmalarımızın yine sertifikalı ustalarına yaptırılması yasal bir zorunluluktur. Ancak vatandaşlarımız daha az bedel ödemek adına bu tür şahıslara iş yaptırarak hem kendi hayatlarını hem de başkanlarının hayatlarını riske atabilmektedir. İçeriye yanma havası sağlayan menfez, daire sakinlerince müdahale edilerek işe yaramaz hale getirilmiştir. Menfezler kapatıldığı zaman bulunduğu alana temiz hava girişi mümkün değildir. Bir de aynı alana hiçbir standarda uymayan cihaz bağlandığında, her türlü olumsuzluk beklenmelidir” denildi.

Menfezlerin öneminin kaydedildiği açıklamada, “Vatandaşlarımız gaz açıldıktan sonra içeriye soğuk geldiği gerekçesiyle menfezleri ya tamamen iptal etmekte, ya da bu vakada olduğu gibi üzerini kapatarak işe yaramaz hale getirmektedir. Oysa menfezlerin ortam sıcaklığına etkisi ihmal edilecek kadar cüzidir. Daha önce LPG ile çalışan bir cihaza doğal gaz bağlanmıştır. Bu dönüşümün de yetkili servisler tarafından yapılması zorunludur. Bacalı bir cihaz olan şofben bacasız kullanılmıştır. Her ne kadar görünüşte bacaya benzer bir bağlantı olsa da bu bağlantı yok hükmündedir. Bu cihaz çalıştırıldığında atık gazın tamamen dışarıya atılması mümkün değildir. Dışarıya atılamayan atık gaz, menfezin kapatılmasıyla CO (karbonmonoksit) olarak içeriye dolmuştur. Şartnameye uygun olarak kullanıldığında doğal gaz en güvenli yakıttır. Esasen bilinen işlem akışı zorlanmadığında şartlar otomatik olarak sağlanmaktadır. Ucuz işçilik veya ucuz cihaz bahanesiyle işleyişe müdahale edildiğinde hiçbir değerle ölçülemeyen vakalar yaşanabilmektedir. Bu vaka ucuz atlatılmış bir vaka olarak nitelenebilir. Can kaybı yaşanmadığı gibi yaralı vatandaşlarımız da hafif şekilde etkilenmişlerdir. Ancak bazı anlayışlar terk edilmediği sürece her an daha ağır vakalarla karşılaşılması da söz konudur. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için aşağıdaki hususlara titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir. Menfezler asla kapatılmamalıdır. Şirketin onayı olmadan tesisatlara müdahale edilmemelidir. Sertifika almayan firmalara iş yaptırılmamalıdır. Sertifikasız veya sertifikalı bir firmada kayıtlı olmayan ustalar muhatap alınmamalıdır” ifadelerine yer verildi.