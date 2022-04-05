Çorumgaz'dan çocuklara özel resim yarışması

Ş., 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘Temiz Bir Hava Rahat Bir Nefes' konulu resim yarışması düzenliyor.

Doğalgazın hayatımıza olumlu etkileri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlen resim yarışmasına Çorum, Kastamonu, Karabük, Yozgat, Çankırı illeri, ilçeleri ve beldelerindeki 10-13 yaş ve aralığındaki çocuklar katılabilecekler.

Yarışmaya başvurmak için 1 Nisan-18 Nisan tarihleri arasında ebeveynlerin veya yasal temsilcilerin Çedaş Instagram (cedas_dogalgaz) hesabını takip etmesi ve sosyal medyadan mesaj yoluyla resimleri iletmesi gerekiyor.

Yarışmada birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın verilecek. Yarışmanın sonucu 22 Nisan'da açıklanacak.