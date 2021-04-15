Çoruminia açılış için gün sayıyor

Çorum'un kültür, turizm ve tanıtımına önemli katkı sağlayacak olan Çoruminia'da son rötuşlar yapılıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi vaatlerinden olan Çorumina açılış için gün sayıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, “Şehrimizin tanıtımı, kültürü ve turizmi anlamında çok önemli bir lokasyondayız. Seçim vaatlerimizden bir tanesinde daha son aşamaya geldik. Biz burayı iki cepheden düşündük. Şehrimizin tüm ilçeleriyle beraber tarihi ve kültürel varlığını ortaya çıkarmak. Şehrimize gelen insanların şehrimizle ilgili bir kanaat oluşturacakları, tanıtımı ve kültür bakımından çok önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. İkincisi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bir kısmının şehrimizde ilk kez deneyeceği 32 farklı bitki türüyle rengarenk bir alana dönüşecek” dedi.

Etrafı surlarla çevrili 3 dönümü yeşil alan, 2 dönümü de eserlerin teşhir edildiği alandan oluşan Çoruminia'nın Çorum'a değer katacağına inandığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay içerisinde burada mehterle, coşkuyla bir açılış yapacağız” diye konuştu.