Çoruminia, şiir dolu bir geceye ev sahipliği yaptı

Çorum Belediyesinin kültür belediyeciliği alanında hayata geçirdiği projelerden biri olan şehir defteri dergisi, Çorum'un edebiyat ve sanat hayatına değerli katkılar sağlamaya devam ediyor. 4 yıl içerisinde yayımladığı 13 sayıyla edebiyat ve sanatseverlerin kalbinde taht kurmayı başaran dergi, şiir geceleriyle de sözü sesin ahengiyle buluşturuyor.

Şehir defteri dergisi, "Gündönümü" şiir akşamı etkinliği düzenledi. Çorum'un kültürel zenginliğini yansıtan etkinlikte şiir severler unutulmaz bir akşam yaşadı. Çorumlu 15 değerli şair, canlı müzik eşliğinde kendi şiirlerini seslendirdi. Etkinlik Çorum Web TV'den de canlı olarak yayınlandı.

Çoruminia'da gerçekleştirilen etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda şiir sever katıldı. Programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da şiirlerini seslendirdi. Özgün şiirlerini yorumlayan şairler, dinleyenlerden tam not aldı.

Gecenin sonunda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çoruminia'nın böylesi güzel bir programa ev sahipliği yaptığını belirterek Çorum'un kültürel hayatına katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını ifade etti.