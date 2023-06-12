Çoruminia'yı 50 bin kişi ziyaret etti

Çoruminia'yı açıldığı günden bu yana 50 bin kişi ziyaret etti.

Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla yapılan ve 2021 yılı Eylül ayında açılışı gerçekleştirilen Çorumina, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim taahhütleri arasında yer alıyordu. Vatandaşlardan ilgi gören Çoruminia bugüne kadar 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

OKA'dan Çoruminia projesine ödül

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) desteğiyle hizmete açılan ve 26 tarihi eser ile 3 rölyefin sergilendiği Çoruminia projesi ile Çorum'un sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler bir arada tanıtılıyor. Çoruminia projesi, OKA tarafından ödül alan projeler arasında yer aldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz ve ilçelerimizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin minyatürlerini Hitit surları ile çevirdiğimiz bu alanda sergiliyoruz” dedi.