Çorumlu çiftçilere araç ve ekipman desteği

Çorum'da kaba yemlerin tarlada biçimi, toplanması ve silajının yapılarak paketlenmesi için valilik tarafından Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hibe edilen araç ve ekipmanlar çiftçilere tanıtıldı.

Kadırıkırı köyünde düzenlenen tarla gününde konuşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, silaj paketlemesinde bu yıl içerisinde 30 bin ton paketleme yapmayı planladıklarını belirterek, “Hayvancılığın gelişmiş olduğu Mecitözü ve Alaca ilçelerimizde de silaj paketleme tesisleri kuracağız. Üreticimizin derdiyle dertlenip bir litre sütün maliyeti 2 lira ise bunu nasıl 1.5 liraya çekeriz onun gayreti içerisindeyiz” dedi.

Çorum'da 42 bin ailenin geçimini tarımdan sağladığını dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, kentte 240 bin büyükbaş, 230 bin civarında küçükbaş, 4.5 milyon civarında ise kanatlı hayvan bulunduğunu açıkladı. Tüm bunların yem bitkilerine olan ihtiyacı ortaya çıkardığına dikkat çeken Vali Çiftçi, yem bitkisine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Ucuz yem ihtiyacını karşılamak için birlikleri destekleme kararı aldıklarını dile getiren Vali Çiftçi, “Genel olarak buğday ve arpa ekimi yapılıyor ancak yem bitkileri üretimini de artırmalıyız. Mısır, fiğ, korunga, yonca ekimini artırmak için gerekin desteğin yanı sıra tohum desteği de vermemiz gerekiyor. Bunları sadece ekmek yeterli değil. Zamanın da hasadının da yapılması gerekiyor. Yem bitkilerinin bir an önce tarladan hasadının yapılarak depolara kaldırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine kazandırılan araç ve ekipmanlar çiftçilere tanıtıldı.

Programa AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, birlik temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.