İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorumlu fırıncılardan un zamına tepki

Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, ekmeğin ham maddesi olan una son bir ayda 3 defa zam gelmesine tepki gösterdi.


Fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin yükseldiğini buna rağmen ekmeğe zam yapmaktan uzak durduklarını ifade eden Arslan, “Şartlar böyle devam ederse ekmeğe zam kaçınılmaz olur. Un olmazsa ekmekte olmaz” dedi.


'Bu neyin zammı'


Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, “Un fiyatlarına zam yapılıyor. Zaten ekmek fiyatı yerinde sabit sayıyor. Dolar yükselmedi. Neye istinaden una son bir ayda 3 kez zam yapıldı? Bu zamların fırıncı esnafına büyük bir yük olduğunu tekrar hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.