Çorumlu gazeteciler drone eğitimi alacak

Çorum'da görev yapan basın mensupları için ‘İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilotu Eğitimi' düzenlenecek.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Medya-İş Sendikası işbirliğinde organize edilen drone kullanım kursu yarın saat 09.30'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Salonu'nda başlayacak.

Medya-İş Sendikası Genel Sekreteri Sezai Ballı'nın da katılacağı programda alanında uzman isimler eğitimci olarak yer alacak.

25 kişinin katılımıyla gerçekleşecek programla ilgili açıklamalarda bulunan Medya-İş Sendikası Eğitim Koordinatörü Gülizar Gülebak, Türkiye çapında basın mensuplarının drone kullanımı artırmak amacıyla Sapmaz Havacılık'la eğitim protokolü yaptıklarını söyledi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen'in girişimi doğrultusunda Çorumlu basın mesupları için de özel bir eğitim programı hazırladıklarını anlatan Gülizar Gülebak, iki gün sürecek kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onaylı sertifika verileceğini kaydetti.

Gülebak, drone eğitim kursunun hazırlanan program ve talepler doğrultusunda devam edeceğini sözlerine ekledi.