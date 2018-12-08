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Çorumlu özel öğrenciler İsviçre büyükelçiliği'nde

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri büyükelçi eşleri tarafından gerçekleştirilen kermese katıldı.


Ankara'da bazı ülkelerin büyükelçi eşlerinin İsviçre Büyükelçiliğinde düzenlenen kermeste Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açtığı stant büyük ilgi gördü.


AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt'unda hazır bulunduğu ziyarette Çorumlu öğrenciler kermese ev sahipliği yapan İsviçre Büyükelçisi'nin eşine çeşitli hediyeler verdi.

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