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Çorumlu şehitle ilgili yürek yakan detay

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum’un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.


Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Uğurludağ ilçesine getirildi. Uğurludağ Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Çam'ın cenazesi, sonra askeri törenin yapılacağı Yeni Cami'ye götürüldü.



Dayısı ile aynı kaderi paylaştı


Şehit Piyade Er Ayhan Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak'ın Seslice ilçesi Kupik mevkisinde operasyona giderken terör örgütü PKK tarafından döşenen mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

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