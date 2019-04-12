Çorumlu yöneticiler hayvancılık genel müdürünü ziyaret etti

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'u ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

Ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı Çorum'da hayvancılığın geliştirilmesi için yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, proje geri dönüşlerinin üreticiler tarafından olumlu olduğu ve özellikle hastalıktan arilik ve kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen tohum dağıtımı, slaj paketleme projeleri çiftçilerimizden yoğun ilgi görüyor. Çiftçilerimizden bu yönde olumlu geri dönüşler alıyor olmamız bizim doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Çorum hayvancılığını daha ilerilere taşımak gayretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz diyerek, bu kapsamda verdiği desteklerden dolayı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'a teşekkürlerini iletti.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya'da, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'a Çorum için verdikleri destekler için teşekkür ederek, birlik olarak verilen destekleri boşa çıkarmamak için gece gündüz demeden çalışalarını sürdürdüklerini, ülkemizden yurtdışına simental düve ihraç edilecekse kendilerinin birlik olarak ihracata sağlıklı düvelerimizle katkı sunabileceklerini söyledi.

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş'ta, Çorum'un hayvancılık alanında örnek projelerini memnuniyetle takip ettiğini dile getirerek, Çorum üreticisi imkân verildiğinde her zaman üretime olağanüstü katkısı ve müteşebbis ruhu ile önümüze çıkıyor. Bu heyecanı ve katkıyı gördükten sonra bizlerde elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Çorum'da Üretici Birlikleri ve Ziraat Odaları ile Kurumlarımızın işbirliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar sektöre bir canlılık kazandırdı. Bu durumun üreticilerimize olumlu olarak yansıdığını görebiliyoruz diyerek ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ve teşekkürlerini iletti.