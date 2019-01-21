Çorum'lu yükümlülerden eğitime katkı

Çorum'da denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında ‘Emeğimiz Eğitim İçin' projesiyle, mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunanların, kamu hizmeti yaparak hem topluma uyum sağlamaları hem de yarıyıl tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amaçlanıyor.

Yapılan protokol kapsamında 14 okul ve 2 tane halk eğitim merkezi müdürlüğüne ait binaların temizliğinin yapılması planlanılıyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır ile birlikte, proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek için Mehmetçik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada proje hakkında bilgi veren Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, “Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliğine gidilmiştir. 14 okul ve 2 tane halk eğitim merkezi müdürlüğüne ait binaların temizliğinin yapılması planlanmıştır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait 2 binanın temizliği 14-17 Ocak 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Kalan 14 okulun temizliği ise yarıyıl tatili içerinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalara yaklaşık 20-25 yükümlü katılacaktır. Bu günde bu hizmeti Mehmetçik Anadolu Lisesinde yerine getiriyoruz. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Milli Eğitim Müdürümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürümüz ile birlikte okulumuzu ziyaret ettik” dedi.

Denetimli Serbestlik hakkında da bilgiler veren Ağca, “Şüpheli, sanık ve yükümlülerin toplum içinde denetim, takip, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı, toplum ile bütünleşmeleri için ihtiyaç duydukları her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir alternatif ceza infaz sistemidir.

Denetimli serbestlik sisteminde en önemli unsurlardan birisi de; kamu hizmeti tedbiridir. Kamu hizmeti, hapis cezası ve adli para cezasının alternatifi olan bir tedbir türüdür. Bu tedbir ile yükümlülere her hangi bir ücret ödenmeden belirli bir plan çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 2018 yılı içeresinde verimli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Ahmet Fatih Ağca, "Bu çalışmalar kapsamında 193 yükümlü farklı kamu kurumlarında temizlik, bakım onarım ve ağaç dikim faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak yaklaşık 5 bin adet çam ve akasya fidanı dikimi yapılmıştır. 2019 yılında ise 102 yükümlü 40 farklı kamu kurumlarında kamu hizmeti tebirini yerine getirmektedirler.

Yine Koruma Kurulu Başkanlığımız tarafından 2018 yılı içerisinde Çorum Valiliğinin destekleri ve Koruma Kurulu üyelerimizin katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi olan "Yeşeren Umutlar" projesini hayata geçirdik. Bu projede 68 yükümlü kamu hizmeti tedbirlerini bu projede yerine getirmişlerdir. Ayrıca Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum İş - Kur İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak yükümlülere meyve - sebze yetiştiriciliği eğitim kursları düzenlenmiş, kurslara katılan 36 yükümlü eğitimlerini tamamlayarak belge almaya hak kazanmışlardır.

Proje kapsamında 6356 kg domates, 5469 kg salatalık, 2027 kök marul, 733 kg patlıcan, 404 kg sivri biber, 183 bağ yeşil soğan yetiştirilmiştir. Yetiştirilen ürünler öğrenci yurtlarına, okul pansiyonları, Kuran Kurslarına ve Kızılay gibi kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak dağıtımı yapılmıştır." ifadelerini kullandı.