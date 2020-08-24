Çorum'un eğitim durumu masaya yatırıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, şube ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda müdürlüğün faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 2019-2020 eğitim öğretim yılı LGS'ye ait analiz yaptı. Sarı, ayrıca milletvekili Kavuncu'ya pandemi süreci nedeniyle yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı için bakanlığımızın belirlediği Covid-19 tedbirlerine uygun olarak okulların hazır olduğunu, gerek uzaktan eğitim gerekse yüz yüze eğitim için her türlü alanda öğrencilerimiz ile buluşulacağını dile getiren Yakup Sarı, “Erasmus+ programlarındaki ilimizden başvurusu kabul edilen projeler. Toplamda 10 proje 439 bin 358 Avro hibe almaya hak kazandı. İlimiz merkez ve ilçelerinde 42 okulumuzda 4 milyon liralık ödenek ile bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Yapımı devam eden 4 okulumuzdan 3'ünün Bekir Aksoy İlkokulu, Karakeçili Ortaokulu, Karşıyaka Ortaokulu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde açılacaktır. Gülabibey İlkokulu ise bir sonraki eğitim öğretim yılında hizmete girecektir” dedi.