Çorum'un yöresel lezzeti İskilip turşusu kooperatif marketlerde satılacak

Çorum'un coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan ve lezzetiyle damakları tatlandıran İskilip turşusunun Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılması için yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Çorum'un yöresel ürünlerinden İskilip turşusunun Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satışa sunulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük'ün girişimleri ile kurulan İskilip Yöresel Ürünler Kooperatifine ait turşu fabrikasında kapasite artışına gidilecek. Köylerde üretiminin yapılması hedeflenen turşuluk ürünler, ilçe ekonomisi ve istihdama katkı sağlayacak. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, tadıyla beğenilen bir ürün olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz aylarda turşu fabrikasının açılışını yaptık”

İlçe Tarım Müdürü olduğu dönemde de İskilip turşusunun üretimi ve pazarlanmasına yönelik çalışmalar yaptığını, kurslar düzenleyerek ilçedeki kadınlara eğitimler verdiklerini belirten Başkan Ali Sülük, “Göreve geldikten sonra da Yöresel Ürünler Çarşısı ve Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Pandemi döneminde özellikle ev hanımları kendi ürettikleri turşular ve diğer ürünlerle alile bütçelerine oldukça büyük katkılar sağladılar. İnternetten satış noktasında büyük aşama kaydettiler. Bu alanda Kadın Kooperatifimizle yaptığımız ve Çorum Valiliği'nin katkılarıyla hazırlanan bir projemiz onaylandı. Geçtiğimiz aylarda turşu fabrikasının açılışını yaptık” dedi.

"Ürünümüz satılacağı için pazar sorunu olmayacak"

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin İskilip turşusu için yeni bir pazar doğduğunu anlatan Başkan Sülük, “Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle yaptığımız görüşmeler sonunda İskilip turşusunun ticari bir ürün olarak değerlendirilebilecek bir ürün olduğu kanaatine vardık. Bu çerçevede İskilip Kaymakamlığı, Tarım Müdürlüğü, Kadın Kooperatifimizle toplantı yaptık. Büyük bir turşu fabrikasının ilk adımını atmış olduk. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ürünümüz satılacağı için pazar sorunu olmayacak. Burada kullanılacak ham maddenin tamamı ilçe merkezi ve köylerle birlikte çevre ilçelerde üreticiler. Asıl katma değer buradan gelecek. Çilek üretiminde olduğu gibi turşuluk ürünlerin üretimi de köylerimize önemli kazançlar sağlayacak” diye konuştu.

"Yöresel ürünlerin Türkiye çapında tanıtılmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

İskilip'te önemli yöresel ürünlerin bulunduğuna dikkat çeken Sülük, “İskilip Belediyesi olarak bazı ürünlerin üretimini gerçekleştirdik. İskilip çileğinden kolonya üretimi yaptık. Fuarlarda tanıtımı yaptık büyük beğeni gördü. Ayrıca İskilip çileği lokumu ürettik. Bunların yan ürünlerini üretmeye devam edeceğiz. Belediye olarak bu ürünlerin pazarlaması ile ilgili çalışmalar yaptık. Şu anda İskilip Belediyesi'nin üretimini gerçekleştirdiği tüm ürünler, İskilip'te üretilen turşu, kuşburnu, reçel, erişte, tokmaklı kağnı gibi tüm yöresel ürünler her Belediyemize ait alışveriş sitelerinde satışa çıkmış durumda. Burada iki amacımız var. Hem belediyeye şirketine gelir elde etmek hem de yöresel ürünlerin Türkiye çapında tanıtılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Kolonya ve lokumda olduğu gibi birkaç ürünümüzü ilerleyen aşamalarda İskilip ekonomisine kazandırabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

“Amacımız, yöresel ürünlerimizi ekonomiye kazandırmak”

Coğrafi işaret çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Başkan Sülük, "İskilip turşumuz coğrafi işaretliydi. Bunun yanında İskilip keşkeği ve çileğine de coğrafi işaret aldık. Bunun yanında tokmaklı kağnı, yırtma aşı, İskilip un helvası, sirke salatası gibi sadece İskilip'te bulunan ürünlere de coğrafi işaret alma girişiminde bulunduk. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Çorum'da en fazla coğrafi işaretli ürünü bulunan ve coğrafi işaret başvurusu olan yer İskilip. Yöresel ürünlerimize coğrafi işaret almamızdaki amaç bunları ekonomiye kazandırmak. Kaymakamlığımız ve paydaş kuruluşlarımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.