İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

ÇOSİAD'ta Hayri Şamlı güven tazeledi

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ÇOSİAD) olağan genel kurulu yapıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (ÇOSİAD) olağan genel kurulu yapıldı.


Gündem maddelerinin görüşülerek ibraz edilmesinin ardından organ seçimlerine geçildi. Genel kurulda Hayri Şamlı yeniden ÇOSİAD başkanlığına seçilerek güven tazelerken Muharrem Sarıaslan, Zafer Kayılı ve Bülent Demirci başkan yardımcısı, muhasip üyeliğe ise Cemil Gazel getirildi.


Yönetim Kurulu Üyeleri ise; Mustafa Yağlı, Yurdagül Sivri, Şeref Ürgen, Macit Çubuk, Selim Sarıaslan ve Selim Duduoğlu olarak belirlendi. Yüksek Danışma Kurulu Üyeliklerine de; Altan Kısar, İsmail Alapala, İsmail Kayılı, Hacı Ömer Unculu, Mahmut Köksal, Mustafa Duduoğlu, Mustafa Seber, N. Bülent Onur, Remzi Akça, Tevfik Akpınar, Turgut Taç seçildi. Denetleme Kurulu ise Mehmet Kılıç, Sedat Akyılmaz ve Tuncay Maituna'dan oluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.