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Cuma namazı spor salonunda kılındı

Sungurlu’da bu hafta Cuma namazı, havanın yağmurlu olması sebebiyle Cami içerisinde ve Mahmut Atalay Spor Salonunda kılındı.

Sungurlu'da bu hafta Cuma namazı, havanın yağmurlu olması sebebiyle Cami içerisinde ve Mahmut Atalay Spor Salonunda kılındı.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda açık alanlarda kılınması planlanan Cuma namazı camilerde ve Mahmut Atalay kapalı spor salonunda kılındı.


Sungurlu'da belirlenen noktalardan biri olan Mahmut Atalay kapalı Spor Salonunda namaz öncesi sosyal mesafeler belirlendi. Vatandaşlar kendi getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe alanlarına sererek namaz kıldı.


Polis ekipleri namaz için gelenlere uyarılarda bulunurken maskesiz ve seccadesiz kimseyi alana almadı. Kılınan namazın ardından mesafeye göre alandan çıkış yapıldı.

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