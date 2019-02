Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz"

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Deçimleri öncesinde Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abide Meydanı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce kişinin katıldığı mitingde muhalefete yüklenirken, "CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz" dedi.

Çorum'un Abide Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rabbim bizleri gönül erlerinin hak ve hakikat aşığı o güzel insanların yolundan bizi ayırmasın. Çorum'un yiğit evladı, yol ve dava arkadaşım Erol Olçok ve onun ciğerparesi Abdullah Tayyip'e Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Vatanımızın bağımsızlığı ve istikbalimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizin her birine fedakarlıkları için ülkem ve millet adına teşekkür ediyorum. Dün Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucunda 4 şehidimiz var. Allah'tan onlara da diliyorum" şeklinde konuştu.

"Çorumlu kardeşlerim bizi nasıl görüyorsa biz de Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz. Gücümüzü, enerjimizi milletle kucaklaşmaktan alıyoruz" diyen Erdoğan, "Yurt içinde terör örgütleri ve destekçilerine karşı mücadele yürütürken, yine cesaretimizi bu meydanı dolduran 10 binlerden alıyoruz. Milletle yol yürümekten, beraber olmaktan daha büyük mutluluk tanımadık. Abide Meydanı'nı dolduran bizleri her seferinde bağrına basan Çorumlulara olan şükran borcumu ödemek istiyorum. Şahsıma yüzde 64.6 gibi bir oy ortalaması ile verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Türkiye 31 Mart günü çok önemli ve kritik bir seçim yaşayacak. Ülkenin bekası ve milletin refahı için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarihi zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Martta'da Çorum'un yine demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz. Bu meydanı dolduran kardeşlerim hazır mı? Çorum milli iradeye, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Tevazu samimiyet ve gayretle 'Memleket İşi Gönül İşi' diyor muyuz? Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Çorum, Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bilir tanır. 40 yıldır siyasetin içerisindeyiz. 40 yıldır eserlerimizle, verdiğimiz mücadeleyle sizlerin içerisindeyiz. Türkiyeyi ayağa kaldırmak ve şehirleri imar etmek için koşturuyoruz. Hiçbir zaman şehirlere yolumuz seçim zamanında düşmedi. CHP'nin başındaki zat gibi sadece seçim sandığında Çorum'u hatırlayanlardan olmadık. Yurt içi ve yurt dışı programlarımıza yoğun mesaimize rağmen Çorum'a geldik. Sizlerle dertleştik. Hasbihal ettik. Eserlerimizi, varsa eksiklikleri bizzat denetledik. Samsun'a hizmet ettiğimiz kadar Çorum'u da kalkındırmaya çalıştık. Bizim nazarımızda 81 vilayetimiz 82 milyonun her ferdi aynı değere ve hizmete layıktır. Zira biz AK Partiyiz. Zira biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Farkımız bu. Bizim siyasi geleneğimizde adalet, dayanışma vardır. CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Sizlerin huzuru, istikrarı refahı için mücadele veriyoruz. 17 yıldır Çorum gelişsin, Çorum kalkınsın Çorumlular her alanda en iyi hizmeti alsın diye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.