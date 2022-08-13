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Cumhurbaşkanı Erdoğan için vatandaşlar meydanları doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da düzenleyeceği toplu açılış töreni öncesinde vatandaşlar, meydanları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenleyeceği toplu açılış töreni öncesinde vatandaşlar, meydanları doldurdu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da katılacağı toplu açılış töreni için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadeş Barış Meydanı'na geldi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Tören alanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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