Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya gönderme: "Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Artık CHP ve şürekâsı bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey, ortaya koydukları bir şey yok. Sadece laf, iftira" dedi.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen toplu açılış töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin kuruluşunun 21. yıl dönümüne yarın ulaşacağız. Pazartesi Ankara'da 21. yaşımızı özellikle farklı bir şekilde, şanımıza ve şerefimize uygun bir şekilde idrak edeceğiz. Merhum Neşet Ertaş, ‘aşk ile çalışan yorulmaz' diyordu. Biz de 14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz" dedi.

"Birileri masa kurup, sabah akşam iftira üretirken biz eser üretiyor, hizmet üretiyoruz"

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Şurada bir poster görüyorum, '6'lı masa menüsü' diyorlar. Siz bu menüyü görmüşsünüzdür. Ne var bu menüde yalan çorbası var, koltuk kebabı, kandil dolması, laf salatası, SELO kahvaltısı, Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar. Buradaki posterde de ‘leblebi koydum tasa, ye basa basa, ağzınızla kuş tutsanız size oy yok, altılı masa.' Burası, yiğidin harman olduğu yer, kolay değil. Bundan 21 sene önce gönülleri fet etmek, kalpları kazanmak için nasıl bir azme sahipsek bugün de aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık. Saldırılara maruz kalsak da milletimiz ve ülkemiz için hayal kurmaktan vaz geçmedik. Hep daha iyiye daha güzele ulaşmanın, göz bebeğimiz Çorum'u hak ettiği yere ulaştırmanın mücadelesini verdik. Yol projeleriyle, çevre projeleriyle, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken gelecek kuşaklara daha müreffeh bir ülke bırakmak için gece gündüz demeden gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda ve geçmişle mukayese ettiğimizde, elhamdülillah ülkemizin her karış toprağında mührümüzün olduğunu görüyoruz. Birileri masa kurup, sabah akşam iftira üretirken biz eser üretiyor, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz."

"Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik"

Sınır içinde ve dışında terör örgütlerine nefes aldırmadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeri geliyor, Ukrayna'dayız, yeri geliyor Rusya'dayız. Niye, çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi, sınırlarımız dışında teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Bunu bizden önce yapıldığı gibi başkalarının emanet silahları ile değil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiğimiz helikopter, SİHA'larla yapıyoruz. 21 yıl önce savunma sanayisi yüzde 70 dışa bağımlı bir ülkeyi dünyanın en modern silahlarını tasarlayan, üreten, ihraç eden bir ülke haline getirdik. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, enerjide ve daha pek çok alanda adeta çağ atlattık. Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine hadiselere müdahil oluyor, çözüm üretiyor, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız"

Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye karar kara düşünürken, biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleri ile ülkemizi doğu ile batı arasında en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama ya da benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama-sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle icra ediyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. Abdulhamid Han sıfır kilometre. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bu 6 gemimizle Akdeniz, Karadeniz'de arama ve tarama çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren, bu ülke çok daha güçlü olacak ve halkımıza bunun yansıması da farklı olacak. Şu anda Abdulhamid Han'dan güzel haberler bekliyoruz. Nasıl savunma sanayisinden ülkemizin makus tarihini yenmişsek enerjide de Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız."

"Bundan sonra arkadan nal toplayacaklar"

40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gittiklerinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık son asrın en ekonomik fırtınalarından birini yaşıyor. CHP ve maşa arkadaşları sabah-akşam birbirlerine laf yetiştiriyor. Boşuna uğraşmayın. Koyun, kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesi gününden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirim. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçeği yağına kadar aklınıza ne gelirse bunları alabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler kendilerini buna göre ayarlayacak. Artık CHP ve şürekâsı, bırakın ortaya fikir sunmayı, Türkiye'nin kazanımlarını engellemeyi, bundan sonra arkadan nal toplayacaklar. Zaten yaptıkları bir şey, ortaya koydukları bir şey yok. Sadece laf, iftira. Hepsini aşacağız" şeklinde konuştu.