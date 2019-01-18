Cumhurbaşkanı Özal'a ait 26 yıllık sırrı taşıyan gömlek 'Şehit Emanetleri' sergisinde

Çorum'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan, “Şehit Emanetleri” sergisi açıldı.

Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergideki en dikkat çeken kıyafet ise 17 Nisan 1993 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve daha sonra zehirlendiği ifade edilen Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en son olarak üzerinde bulunan ve zehirlendiği belirtilen limonata lekesi bulunan gömlek oldu. Sergide ayrıca helikopter kazasında hayatını kaybeden merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'e ait üniformalar da yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ülkenin geleceğini tehdit altında tutan terör saldırılarına, aynı zamanda bu saldırılarda göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin bu sergide sergilendiğini söyledi. 25 Ocak'a kadar açık kalacak sergiye tüm Çorumluları davet eden Başkan Gül, geçmişin geleceğe yön vereceğini belirtti.

Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için büyük mücadele eden dini ve devleti için hayatını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını dile getiren Başkan Gül, "Bedirden Malazgirt'e, İstanbul'un fethinden 1. Dünya Savaşı'na kadar, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar ne kadar şehidimiz varsa hepsine minnet ve aynı zamanda cennette cemalullah diliyorum şehitlerimize. Biz bu vatanı kolay almadık. Kanlarıyla destan yazan şehitler ve gaziler sayesinde biz burada rahat ve müreffeh bir hayat devam ettiriyoruz” dedi.

Tüm şehitlerin çok değerli olduğunu dile getiren Vali Mustafa Çiftçi ise "Eğer onlar canlarını bu vatan uğruna sebil etmeselerdi bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutturmamalıyız. Hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğunda Ankara'da görev yaptığını hatırlatan Vali Çiftçi, o günlerde gördüğü tabloyu bir ömür boyu unutmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Kur'an'ı Kerim tilaveti, şehit yakınlarının konuşmalarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Açılışa Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenciler, şehit aileleri ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.